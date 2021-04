KNAPK-opråb: Hjælp på 24 mio. kr. haster

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 13. april 2021 - 09:13

Politikerne skal i arbejdstøjet, og det kan ikke gå for hurtigt, mener KNAPK-formanden Henrik Sandgreen, der i en pressemeddelelse påpeger flere alarmerende forhold blandt de kystnære fiskere.

Mens der forhandles om en ny koalitionsaftale forsøger fisker- og fangerorganistionens formand at sætte fiskeriet på den politiske dagsorden.

- Torskefiskeriet er i alvorlige problemer, dermed også store dele af Grønlands befolkning der kan miste jobs på land osv. Især bygder men også byer Aasiaat og sydpå er folk i stor fare for at blive ledige, skriver Henrik Sandgreen, der også henviser til, at Royal Greenland har meddelt, at man ikke modtager bundgarnstorsk, da markedet er forsvundet.

Henrik Sandgreen oplyser, at arbejdsgruppen, der skulle se på en ny hjælpepakke til fiskeriet i indeværende år, ”har meddelt, at der ikke kommer økonomisk hjælp til fiskeriet januar til juni 2021”.

Samfund kan blive hårdt ramt

- Denne meddelelse betyder, at samfundene fra Aasiaat og sydpå kan blive hårdt ramt, ikke bare i mistede arbejdspladser, men jollesegmentet og fartøjssegmentet op til 15 meter, på grund af alvorlige begrænsede indhandlingsmuligheder, de kan regne med vilkår de måske ikke kan bære. Så derfor er kystnær-torskefiskeriet, og dermed det meste af Vestkysten, i store problemer, og det er bare ikke i orden, understreger fiskernes formand.

KNAPK-formanden kræver, at fiskeriet bliver behandlet og får en hjælp tilsvarende den, som turisme-erhvervene har opnået via hjælpepakker sidste år og i år. Han påpeger, at fiskeriet i 2020 fik 2,97 mio. kr. i hjælp, hvilket langt fra var nok og sammenligner med turismen, der ifølge Henrik Sandgreen har fået over 45 mio. kr.

- Kom i arbejdstøjet og stil alt andet i bero, indtil I har fået styr på fiskeriet, økonomien og arbejdspladserne på land, lyder det afslutningsvis fra Henrik Sandgreen.