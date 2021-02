KNAPK ofrer direktør uden forklaring

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. februar 2021 - 16:58

KNAPKs formand Henrik Sandgreen og organisationens direktør Tønnes Berthelsen har torsdag eftermiddag udsendt en fællesunderskrevet pressemeddelelse, hvor det oplyses, at der er indgået en fratrædelsesaftale med Tønnes Berthelsen.

Søndag kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at KNAPK-direktøren siden onsdag i sidste uge var suspenderet fra sin stilling uden at få en forklaring.

Med dagens meddelelse bliver offentligheden ikke i første omgang klogere på, hvad årsagen er til det dramatiske skridt.

Ingen vil udtale sig

Med fratrædelsesaftalen er man blevet enige om, at ingen skal udtale sig om sagen.

Torsdagen igennem har Sermitsiaq.AG forsøgt at få Henrik Sandgreen i tale, men hver gang lød det, at formanden for fagforeningen var i møde.

Tønnes Berthelsen var i søndags uforstående overfor suspenderingen, men nævnte selv, at en plan om en eventuel ekstraordinær generalforsamling, som han intet havde med at gøre, måske lå til grund. Han kunne imidlertid afvise, at der lå økonomiske forhold bag beslutningen om suspenderingen.

Pressemeddelelsen oplyser intet om skæbnen for KNAPKs specialkonsulent Qarsoq Høegh-Dam, som ifølge KNR's kilder også var suspenderet.