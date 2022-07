KNAPK går i rette med Royal Greenland

Anders Rytoft Onsdag, 06. juli 2022 - 15:44

Høj dødelighed skal afbødes.

Det mener KNAPK, fisker- og fangerorganisationen, som har holdt møde med Naalakkersuisut og Royal Greenland om torsk i bure.

Selvom forholdene - ifølge KNAPK - er blevet bedre siden sidste år, hvor Royal Greenland oplevede et stort antal af døde torsk, så er der fortsat en stor opgave forude for at undgå mængden af døde torsk i fiskeburene.

Tømning af fiskebure

KNAPK har gentagene gange opfordret Naalakkersuisut til at anmode Royal Greenland om at indstille brugen af fiskebure for at undgå den høje dødelighed, såfremt man ikke er i stand til at løse problemerne. Det oplyser KNAPK i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: RG om fiskedød: Der er intet galt med metoden

Organisationen mener, at dødeligheden blandt andet er høj på grund af Royal Greenlands manglende tempo.

"Det er uforsvarligt og uacceptabelt".

Det er ikke kun fisker- og fangerorganisatioen, der er kritisk over for Royal Greenlands metoder. En bundgarnsfisker har - ifølge virksomheden selv - for nylig kritiseret metoden, som bruges i produktionen af torsk i bure.

Erkender udfordringer

Kritikken gik blandt andet ud på, at der går for lang tid fra, at fiskeren har sat torsken i bur, til den bliver hentet af brøndbåden, og at torsken heraf dør af sult. Fiskeren anser metoden som dyremishandling.

Sten Sørensen, driftschef i Royal Greenland, erkender, at der er udfordringer med at nå ud til burene indenfor tidsrammen, men afviser de øvrige kritikpunkter.



- Vi ser, at fiskeriet med bundgarn starter tidligere år efter år, og flere og flere fiskere er interesserede i at deltage i projektet. Det, set i lyset af at brøndbåden skal dække et stort område og sejle til disse bure i fjordene, har medført, at det tager længere tid at tømme burene:

-Torsken kan dog godt klare sig i flere uger, men hvis buret ligger for tæt på elv, især i foråret med sneen der smelter, klarer torsken sig dårligere, oplyser Sten Sørensen.

Royal Greenland har bure med torsk i Paamiut, Maniitsoq og Nuuk.