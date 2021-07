KNAPK har fået nyt medlem

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 18. juli 2021 - 14:00

Neqitaq er en mindre forening med primært hellefiske fiskere som medlemmer. Da foreningen startede op overfik nogle af fiskerne til Neqitaq fra fisker- og fangerforeningen Nuuk (NAPP). KNAPK og Neqitaq underskrev en aftale om tilslutning fredag den 16. juli.

- Indlemmelsen bunder i de nuværende omstændigheder, hvor der er en forståelse for behovet for samling frem for splittelse blandt de grønlandske fisker og fangerforeninger, derfor er Neqitaq og medlemmerne enstemmigt blevet enige om at Neqitaq bør være under KNAPK, siger formanden for KNAPK, Henrik Sandgreen.

KNAPK vil være i tæt dialog med foreningen, når det kommer til spørgsmål og debatter omkring fiskeri og fangst. Og mener, at der allerede er et godt samarbejde mellem foreningen og KNAPK.

Inuk Berthelsen fra Neqitaq og Henrik Sandgreen underskrev aftalen.