KNAPK-drama: Direktør er suspenderet

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 31. januar 2021 - 11:09

OBS: Opdateret kl. 11.30, red.

Formanden for KNAPK Henrik Sandgreen bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at direktør Tønnes Berthelsen onsdag blev midlertidigt suspenderet fra sit job.

Henrik Sandgreen ønsker ikke at uddybe, hvad der ligger til grund for det dramatiske skridt, og henholder sig til, at der er tale om en ”personsag, som vi ikke ønsker at udtale os om på nuværende tidspunkt”.

Han erkender, at der er tale om en alvorlig sag, og det er hans håb, at forretningsudvalget kan mødes på tirsdag for at drøfte ”personsagen”.

- Jeg håber, at vi kan få sagen behandlet på tirsdag, hvorefter vi kan komme med en udmelding, siger Henrik Sandgreen.

Forretningsudvalget består af fire personer, inklusiv formanden. De øvrige er: Karl Tobiassen, næstformand, og de to hovedbestyrelsesmedlemmer Niels Lorentzen og Jens Danielsen.

Hovedpersonen

Hovedpersonen selv forstår ikke, hvorfor han er blevet suspenderet.

- Jeg har fået at vide, at man vil lave en undersøgelse. Hvad det hele handler om, har man ikke informeret mig om, siger Tønnes Berthelsen, der tydeligvis er påvirket af situationen.

- Jeg havde håbet at kunne holde lav profil, da jeg ikke ønsker at brænde nogen broer. Jeg er udmærket klar over, at jeg som direktør i KNAPK sidder på en uriaspost, og af den grund udtaler jeg mig aldrig om politik eksempelvis, forklarer Tønnes Berthelsen, der understreger, at han har fået bekræftet, at der ikke skulle være nogen anklage, der bunder i nogen form for økonomiske forhold.

Til sommer er der ordinær generalforsamling i KNAPK, og det forlyder, at der har været kræfter i gang for at lave en ekstraordinær generalforsamling i organisationen med det formål at få formanden væltet af pinden. Det er imidlertid oplysninger, som Sermitsiaq.AG ikke har kunnet få bekræftet.

Om suspenderingen har tråde til magtspillet i Siumut er der heller ikke nogen, der vil bekræfte.