Knap 4.000 berøres: Får højere trækprocent efter pensions-regning

Knap 4.000 borgere kan se frem til en højere trækprocent, fordi de ikke har levet op til reglerne i den obligatoriske pensionsordning i 2021.

- De borgere, der ikke har opfyldt deres pensionsopsparingsforpligtelse, modtager skattekort, der er forhøjet med et tillæg på 7% og eventuelt indhandlingstrækkort, der er forhøjet med et tillæg på 5%, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Og selvom pengene går til borgernes egen opsparing, så er Naalakkersuisut godt klar over, at den form for ekstraopkrævninger ikke er populære.

Skal fremtidssikre velfærd

Meddelelsen om højere trækprocent er således ledsaget af et forsvar af ordningen med obligatorisk pension.

Naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), slår fast, at Naalakkersuisut finder ordningen absolut nødvendig, for at sikre velfærden på længere sigt.

- Den obligatoriske pensionsordning har det klare formål at fremtidssikre vores velfærd. Der er derfor en direkte sammenhæng mellem de penge, der indbetales til ordningen i dag, og den velfærd der bliver råd til, når vores børn og unge for alvor træder ud på arbejdsmarkedet.

- Fremover skal en mindre arbejdsstyrke forsøge en større gruppe ældre. Det er Naalakkersuisuts klare ambition at skabe en fremtidssikret økonomi, uden nedgang i vedfærdsydelserne. Dette sker ikke af sig selv, men kræver handling og planlægning, udtaler Naaja H. Nathanielsen.

Fra 7.000 skyldnere til 4.000

Ordningen har været i kraft siden 2018, og Naalakkersuisut hæfter sig ved, at antallet af borgere, der ikke har opfyldt deres opsparingsforpligtelse har være faldende.

- Da ordningen blev indført, var der omkring 7.000 borgere, der ikke indbetalte eller indbetalte tilstrækkeligt til en pensionsordning. Dette tal er nu faldet til omkring 4.000 borgere, fremhæves det.

Ifølge ordningen indfases opsparingsforpligtelsen løbende fra en årsindtægt på 125.000 kr. Opsparingsforpligtelsen indtræder dog først fuldt ud ved en årsindtægt på 175.000. kr.