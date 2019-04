Knap 3 mio. afsat til Hans Egede-fejring

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. april 2019 - 14:32

Det fremgår af en indstilling til Økonomiudvalget, som holder møde den 10. april, hvor rammerne nu er på plads med hensyn til, hvordan 300 året i 2021 skal fejres. Et såkaldt kommissorium er udarbejdet og skal godkendes.

Det slås fast, at markeringen ikke skal have fokus på den religiøse handling, men omkring de kulturelle aspekter, skriver kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen i indstillingen til udvalget.

Et “kulturmøde”

-Det overordnede tema til markeringen er ”kulturmøde”. Der er dialog med både Nationalteateret og Nationalmuseet omkring et samarbejde. Disse to institutioner vil sammen med Kultur og Event afdelingen skabe nogle rammer for fejringen, hvorefter det vil være muligt at gå i dialog med andre interessenter. Afdelingslederen i Kultur og Event vil være koordinator for projektet og fokus vil være på at skabe interessante, aktuelle og oplysende arrangementer for byens borgere, oplyser Lars Møller-Sørensen.

Den millionstore regning finansieres over tre budgetår. I år skal man afsætte beskedne 150.000 kroner. Næste år 600.000 kroner og i 2021 afsættes to millioner kroner.