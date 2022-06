Klitschko: Ukraine skal være en bølle over for Rusland

Ritzau Tirsdag, 28. juni 2022 - 16:52

Ukrainerne kæmper for fred. Ikke bare i deres eget land, men i verden. Sådan lyder det fra den tidligere ukrainske sværvægtsbokser Wladimir Klitschko.



Han mødte tirsdag pressen på Nato-topmødet i Madrid, hvor Nato-landene ventes at vedtaget langsigtet hjælp til Ukraine i kampen mod Rusland.



Og skal man tro den tidligere verdensmester i sværvægt, vil Ukraine slå hårdt fra sig i de fortsatte kampe.



- Vi skal være en bølle over for bøllen. Det er den eneste måde at stoppe det på. Og i dette tilfælde er Rusland bøllen, siger Wladimir Klitschko.



I sin boksekarriere havde Klitschko tilnavnet Doktor Stålhammer for sin evne til at vinde på knockout. Men i Madrid understreger Klitschko, at det altoverskyggende mål med kampen er fred. Ikke bare i Ukraine, men også for Ukraines nabolande.



- Hvis Ukraine giver efter, vil Putin prøve igen med nye lande. Den næste verdenskrig må ikke bryde ud. Så lad os stoppe ham i Ukraine, siger Wladimir Klitschko.



Også hans bror Vitalij Klitsjko mødte op i pressecentret i Madrid med en hårdtslående besked til Rusland: Der bliver ikke tale om nogen overgivelse af ukrainsk territorium:



- Det er ikke en løsning at opgive en del af Ukraines territorium. Vi vil være klar til at tale, når den sidste russiske soldat har forladt Ukraines territorium, siger Vitalij Klitsjko.



Han er til daglig borgmester i Ukraines hovedstad Kyiv, men har ligesom sin bror en glorværdig boksekarriere bag sig.



De to brødre er blevet nationale ikoner på modstanden mod Rusland i Ukraine. Det er dog Ukraines præsident Zelenskyj, som vil føre ordet for Ukraine på Nato-topmødet.



Her ventes Nato-landene at vedtage yderligere hjælp til Ukraine. Og samtidig forpligte sig på at støtte landet på lang sigt.



Vitalij Klitsjko ønsker dog, at Nato går videre og på sigt indlemmer Ukraine i kredsen af Nato-lande. Dermed vil Ukraine bliver omfattet af musketereden i Nato, der sikrer militær hjælp fra alliancen i tilfælde af et angreb.



- Det er meget vigtigt, at døren til Nato forbliver åben for Ukraine. Det er en meget vigtig besked, og det er en meget vigtig forventning for Ukraine, siger Vitalij Klitsjko.



Selv om Ukraine har fået våbenstøtte og træning for milliarder af kroner, har appetitten på at indlemme det udsatte land i Nato ikke været stor.



På sidste uges EU-topmøde tog landet til gengæld et skridt mod EU-medlemskab. Det skete, da EU-landene bekræftede Ukraine som kandidatland.



Landet skal dog først leve op til de såkaldte københavnerkriterier for at blive EU-land.



/ritzau/