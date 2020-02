Klimathriller med Nûkaka Coster-Waldau og Angunnguaq Larsen

Walter Turnowsky Fredag, 21. februar 2020 - 17:16

Søndag aften kan man se første afsnit af tv-serien 'Tynd Is' på DR1.

I serien medvirker en hele perlerække af grønlandske skuespillere. Ud over Nûkaka Coster-Waldau og Angunnguaq Larsen er blandt andre også Qillannguaq Berthelsen, Hans Jukku Noahsen, Nivi Pedersen, Kimmernaq Kjeldsen og Maasi Inuk Pedersen med.

Thrillerserien, der udspiller sig i Grønland, tager udgangspunkt i klimakrisen.

Et forskningsskib bliver kapret uden for den grønlandske kyst. Samtidigt holder Arktisk Råd møde i Østgrønland, hvor et forbud mod olieboring i Arktis drøftes.

- Jeg er utrolig stolt at have været med i denne produktion på mange planer, skriver Nûkaka Coster-Waldau på facebook.

Konfronterer fordomme

Serien er produceret af Søren Stærmose og Kidda Rokk. Ud over temaet omkring klimaforandringerne, tager den også et favntag med de danske fordomme overfor grønlændere. Det bliver blandt andre udtrykt af den danske udenrigsminister Martin Overgaard spillet af Nicholas Bro.

- Producerne Søren Stærmose og Kidda Rokk er begge fantastiske mennesker med hjertet på det helt rigtige sted, som jeg er så taknemmelig over er i denne branche og som er med til at belyse vigtige områder og bryde fordomme, mennesker som disse er uundværlige i denne hårde branche, hvor det tager år fra ide til realitet at lave TV, skriver Nûkaka Coster-Waldau videre

- Og de har fundet de bedste mennesker til at lave denne klima-aktuelle historie på 8 afsnit som forgår i Grønland.

Serien har allerede haft premiere i Sverige, Norge, Finland, Island samt på streamingtjenesten C More, og fra på søndag kan den altså også ses på DR.