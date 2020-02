Klimarapport: Sådan rammes Ilulissat

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 10. februar 2020 - 13:56

For at tage højde for fremtiden mere ekstreme vejrforhold har Avannaata Kommunia i et samarbejde med DMI fået udarbejdet en klimarapport, der kortlægger, hvordan kommunen bliver påvirket af klimaforandringerne.

Rapporten er i dag blevet lagt på kommunens hjemmeside, hvor den kan læses i sin helhed. Og i en pressemeddelelse siger borgmester Palle Jerimiassen:

De rigtige beslutninger

- Fremtidens klima bliver mere ekstremt, og det skal vi allerede nu forberede os på. DMI’s klimarapport kommer med et forbedret videnskabeligt grundlag og viden om klimaforandringer i Ilulissat, som kan hjælpe os til at træffe de rigtige beslutninger, fortæller borgmester Palle Jerimiassen og fortsætter:

Fakta Klimarapporten beskriver det fremtidige klima i Ilulissat for midten og slutningen af århundredet. Rapporten indeholder i første omgang information om, hvordan fremtidens temperatur, nedbør og relative luftfugtighed ser ud – helt ned til 5 km gitter-kort. Klimarapporten beskriver fremtidens klima i Avannaata Kommunia ud fra, om vi fortsætter med at udlede CO2 i samme omfang som i dag – eller om vi formår at begrænse den globale udledning af CO2. I daglig tale kalder vi det for CO2 scenarier. Rapporten er baseret på lange måleserier af temperatur, nedbør og luftfugtighed i Ilulissat samt den danske regionale klimamodel HIRHAM5, der er testet på Grønland og grønlandske forhold.

Highlights fra klimarapporten (hvis den globale CO2 udledning fortsætter som i dag)

- Klimarapporten er et værdifuldt værktøj, når vi i Ilulissat skal planlægge for klimatilpasning. Nu har vi fået et troværdigt datasæt, som er så fintmasket, at det kan anvendes på kommuneniveau. På den måde kan vi vælge de rette løsninger i klimatilpasningen til gavn for borgerne og samfundet.

Mere nedbør

DMI’s klimaforsker Martin Olesen oplyser, at ”fremtidens klima i Ilulissat peger i retning af, at nedbørsmønstrene ændrer sig i takt med stigende temperaturer. Det betyder, at man generelt skal forvente mere nedbør, men også flere ekstreme nedbørshændelser”.

- Derudover vil den stigende temperatur også resultere i, at temperaturen især om vinteren vil svinge hyppigere omkring frysepunktet. Det giver større risiko for glatte veje og fortove, men det kan også give problemer med hundeslædekørsel og slædehundenes poter, da der dannes en skorpe på isen, eller der kan dannes ispropper i afløb og grøfter.

Konklusioner fra rapporten:

• Antallet af dage med kraftige nedbørshændelser (over 10 mm nedbør) forekommer tre gange så ofte frem mod slutningen af århundredet.

• Temperaturen stiger både om vinteren og om sommeren. Der forventes derfor færre dage, hvor temperaturen svinger omkring frysepunktet om sommeren, men flere frysepunktsdage om vinteren. Antallet af de såkaldte frysepunktsdage vil stige fra cirka 10 til cirka 30 døgn pr. vinter.

• Udbredelsen af havis i Arktis og ud for Ilulissat reduceres i takt med den globale opvarmning.

• I slutningen af århundredet vil der ikke længere være havis om sommeren, og sommer-havisen vil allerede være stærkt reduceret i 2031-2050.

• Vinterhavisen begynder først at vige i midten af århundredet.