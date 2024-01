Klimakrise: Fangere og fiskere i det nordligste Grønland får nu hjælp

Jensine Berthelsen Fredag, 12. januar 2024 - 16:29

Naalakkersuisut har den 5. januar 2024 sendt en ansøgning til finansudvalget. Nu godt en uge efter har finansudvalget godkendt ansøgningen, og dermed kan fangerne og fiskerne på de nævnte områder og som har søgt om hjælp regne med en håndsrækning på 15.000 kroner hver.

Det oplyser departementet for fiskeri og fangst i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

- Hjælpen tilgår for fangere og fiskere som ved den seneste tid har oplevet katastrofelignende situationer, forårsaget af klimatiske forandringer, hvor fangerne og fiskerne har manglet indtjening på grund af manglende islæg og til tider uroligt vejr.

Arbejdsgruppe skal sørge for hurtig handling

Departementet oplyser også i pressemeddelelsen at Naalakkersuisut samtidigt søger om at få nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante departementer, og som løbende skal holde øje med udviklingen i fangsterhvervet i fangerdistrikterne måned for måned.

Dette for at sikre at der sker en overvågning over udviklingen af indhandling af hellefisk, sælskind samt andre relevante kvoterede arter.

- På den måde kan der iværksættes hjælp fra dag til dag når misfangst finder sted, baseret på valide oplysninger, lyder det i pressemeddelelsen.