Klimafotograf vender tilbage

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 30. juni 2021 - 15:57

Steve Giovinco fra New York vender tilbage til Grønland efter fem år for at se på ændringerne af de landskaber han har fotograferet i 2016.

- Ved siden af dokumentationerne for ændringer, så er formålet også at formidle et surrealistisk portræt af en skiftende landscape under en stemningsfuld nat, siger fotografen.

For at dokumentere klimaforændringer vil Steve Giovinco også samarbejde med grønlændere. der vil fortælle om deres erfaringer i forhold til klimaet.

- Den slags tværkulturelt samarbejde er vigtig og vil hjælpe arbejdet med at få en varig indvirkning, siger Steve Giovinco.

Projektet med at fotografere klimaændring er støttet af American-Scandinavian Foundation. Steve Giovinco var i Narsarsuaq i 2016 for at tage billeder af landskaber om natten. Han kommer tilbage til Narsarsuaq den 12. august og skal være der til den 7. september.

- Da klimaændringerne er svære at forstå, håber jeg, at stemningsfulde natfotografier kan hjælpe med at fremme oplysningen om denne krise, siger fotografen fra New York.

Alle hans værker vil være til salg. Alle pengene vil gå til velgørende projekter om oprindelige folk. Hans værker kan ses på hjemmesiden Vice Fotografierne fsom han tog i 2016 har været til udstilling på mange internationale museer.