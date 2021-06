Klimaforandringer skal på skoleskemaet

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 07. juni 2021 - 17:03

UNICEF i Grønland arbejder lige nu for at udvikle undervisningsmateriale til en emneuge for ældstetrinnet i folkeskolen. Materialet skal uddanne børn og unge til at være Grønlands nye klimaagenter.

Det oplyser UNICEF i Grønland i en pressemeddelelse.

Projektet ”Lad os tage del i klimakampen” er skabt i samarbejde mellem UNICEF i Grønland og Extreme-E, der afvikler deres racerløb for elbiler 'Arctic X Prix' i august i Kangerlussuaq, for at sætte fokus på globale klimaforandringer.

- Med det her projekt vil vi i UNICEF i Grønland vise, hvorfor det, at børn bliver hørt og involveret, er vigtigt for klimadebatten. I uge 39 skal elever få en følelse af fællesskab på tværs af landet, når mange skoler arbejder med klima på samme tid, udtaler programchef i UNICEF i Grønland Maliina Abelsen i en pressemeddelelse.

Vigtigt med handling

UNICEF udvikler undervisningsmaterialerne for at inddrage elever og få dem til at forstå, at den generelle befolkning og unge skal være med til at handle for at bremse klimaforandringerne. Internationale undersøgelser viser, at Arktis oplever tre gange hurtigere temperaturstigninger end resten af verden.

- Eleverne får viden om, hvad klimaforandringer er, og de skal forstå, at det er nødvendigt at skabe handlinger nu for at bremse de igangværende klimaforandringer, siger Ane Fleischer fra uddannelsesstyrelsen, der er med i projektet.

I uge 39 til efteråret vil elever i ældstetrinnet få mulighed for at få indflydelse ved selv at arbejde med videoer om klimaforandringer og finde på konstruktive løsninger for at reducere CO2 udslip. Det er planen, at det materiale, der udvikles af eleverne, senere vil blive brugt til andre klasser i forbindelse med undervisning.