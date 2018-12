Klimaforandringer mærkes i hverdagen

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 18. december 2018 - 12:57

79 procent af indbyggerne i Grønland svarer, at de personligt har mærket konsekvenserne af klimaforandringerne.

Det viser en ny undersøgelse udført Greenland Perspective i samarbejde med Københavns Universitet og Ilisimatusarfik.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 606 personer fra 13 forskellige byer og bygder fra alle kommuner i Grønland.

Flere fisk

Et af det steder, hvor man mærker positive virkninger af klimaforandringerne, er i bygden Saattut ikke langt fra Uummannaq. Gletsjerne har trukket sig tilbage, og fiskeriet har ændret sig.

- For os har det ikke haft negative konsekvenser. Der er kommet mange flere torsk, og selv om vinteren kan vi fange torsk på langliner på dybt vand, siger Apollo Mathiassen, der bor i Saattut.

Dorthe Dahl Jensen, der er centerleder for Center for Is og Klima på Niels Bohr instituttet forklarer baggrunden for nogle af de ændringer, som Apollo Mathiassen taler om.

- Når gletsjerne smelter kommer meget af vandet ud under gletsjerne. Det fører meget næringsrige sedimenter med sig. Det giver et meget frodigt miljø, som er med til at nære fiskeriet, siger Dorthe Dahl Jensen.

Tyndere is

For Apollo Mathiassen er det rart at kunne fiske i længere perioder, men for fangere, der har behov for havis til for eksempel at gå på sæljagt, kan det blive et problem.

- Isen forsvinder hurtigere, end den plejer, og den bliver ikke så tyk som før i tiden. Før kunne den blive én meter tyk, men nu bliver den kun 50-70 centimeter, siger Apollo Mathiassen.

Han forklarer, at man andre steder i området er hårdt ramt af klimaforandringerne, netop på grund af ændringer i isens opførsel.

I Avannaata Kommunia (83 procent) og Qeqertalik Kommune (85 procent) er de to kommuner, hvor der er flest, der svarer, at de personligt har erfaringer med klimaforandringerne. Den vestlige del af Kommuneqafik Sermersooq (69 procent) er den kommune, hvor færrest personligt har erfaringer med klimaforandringerne.