Klima-aktivister blokerer Londons fondsbørs

Ritzau Torsdag, 25. april 2019 - 05:32

Miljødemonstranter har lænket sig selv til Londons fondsbørs. Det siger øjenvidner til Reuters. Samtidig står demonstranter på toppen af et tog ved stationen Canary Wharf i London.

På hovedkvarteret for fondsbørsen, London Stock Exchange, har seks demonstranter klædt i sorte jakkesæt og røde slips blokeret svingdøren til bygningen ved at binde sig fast.

På stationen Canary Wharf er fem demonstranter kravlet op på et tog med et banner med påskriften: "Business as usual=Death".

De to aktioner finder sted på den sidste dag af en protestbølge, der har som mål at tvinge Storbritannien til at handle for at undgå en global klimakatastrofe.

Under protesterne er 1088 personer blevet anholdt, og trafikken i den britiske hovedstad har været ramt hårdt.

Men klimaaktivisterne i gruppen Extinction Rebellion, der står bag protesterne, siger, at de indstiller protesterne efter en sidste dag med fokus på Londons "finansielle industri".

Gruppen har siden sidste mandag blokeret flere broer og veje i London. Der har også været eksempler på, at aktivister har limet sig selv fast til tog og på andre måder skabt kaos i den store hovedstad.

Afklædte demonstranter har blandt andet også protesteret i parlamentet.

Torsdag forlader gruppen sine to sidste områder i London - og glæder sig i stedet over at have fået sat fokus på klimaforandringer.

- Vi ved godt, at vi har forstyrret folks liv, og det tager vi ikke let på. Vi gør det kun, fordi det er en nødsituation, sagde gruppen i en udtalelse tidligere på ugen.

- Rundt om i verden er en længe ventet og yderst nødvendig diskussion gået i gang, lyder det videre fra Extinction Rebellion.

Gruppen er blevet en af verdens hurtigst voksende miljøbevægelser.

Den ønsker, at der erklæres undtagelsestilstand for klimaet og økologien, at den globale udledning af klimagasser stopper med at vokse i 2025, og at der etableres en borgerforsamling, som skal lede arbejdet med at bekæmpe klimaforandringerne.