Klima-aktivister blokerer det centrale London

Ritzau Mandag, 15. april 2019 - 14:02

Tusinder af miljøaktivister blokerer dele af det centrale London i et forsøg på at tvinge den britiske regering til at gøre mere for at bekæmpe den globale opvarmning.

Demonstrationen i London, der kan vare en uge eller mere, følges op senere på ugen af demonstrationer i 32 andre lande, siger arrangørerne.

Det er Marble Arch, Oxford Circus og Waterloo Bridge, der er blokeret af aktivister. Det er nogle af Londons mest berømte attraktioner.

Det sker under en flot blå himmel. Aktivisterne synger sange og går med skilte, som fortæller, at der er "ingen planet B" og "udryddelse er for altid".

Bag demonstrationen står den britiske klimagruppe Extinction Rebellion (oprør mod udryddelse), der vokser hastigt og har tag i mange unge.

Demonstranterne vil være på gaden både dag og nat i mindst en uge, siger arrangørerne.

- Jeg indså, at det med at være med til underskriftindsamlinger og at skrive breve ikke ville være nok. Ægte handling behøves, siger den 66-årige Diana McCann. Hun er en pensioneret vinhandler fra det sydlige London.

- Hun bærer på et skilt, som siger: "Det er som en verdenskrig. Vi skal gøre os klar til krig".

Gruppen Extinction Rebellion gjorde sig berømte tidligere på måneden, da nogle medlemmer under en af de utallige brexit-debatter stillede sig op halvnøgne på parlaments balkon for at gøre opmærksom på deres sag.

Gruppen ønsker, at der erklæres undtagelsestilstand for klimaet og økologien, at den globale udledning af klimagasser stopper med at vokse i 2025, og at der etableres en borgerforsamling, som skal lede arbejdet med at bekæmpe klimaforandringerne.