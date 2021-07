Klar til at redde liv

Redaktionen Torsdag, 08. juli 2021 - 17:00

Hele det grønlandske samfund kommer til at mærke, at luftrummet har fået nye konger. De to nyindkøbte Airbus H225 har op til den dobbelte rækkevidde sammenlignet med de gamle helikoptere. Ligesom hastighed, præcision og evnen til at operere i ekstreme vejrforhold forbedres betydeligt.

For Air Greenlands Hoist Operator (hejseoperatør), Paw Hjortshøj, har det været en spændende proces og en fornøjelse at lære materiellet at kende og tilegne sig de nye færdigheder.

Nyuddannet Hoist Operatør, Paw Hjortshøj Air Greenland

– SAR-helikoptere er virkelige gode at flyve med. Topmoderne med et hav af moderne teknologi. I kabinen er der et joystick, så man selv kan styre helikopteren nærmere mod personen, som skal hoistes/reddes, forklarer han og tilføjer:

– Nu har jeg ikke fløjet så meget med S61-helikopteren, så jeg kan ikke drage så mange direkte sammenligninger. Men jeg har en fornemmelse af, at de nye helikoptere er mere stabile og støjsvage

Ros til Air Greenland

Det var en historisk aftale, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i slutningen af november underskrev om det landbaserede helikopterberedskab med Air Greenland.

Siden 2012 har Air Greenland med stor succes og pålidelighed varetaget opgaven. En mangeårig, veludført mission.

At parterne har været tilfredse med samarbejdet bekræftes af, at også den nye kontrakt er indgået med »det lange lys« på. Hvis alle optioner i aftalen udnyttes, vil de nye, røde helikoptere løse opgaven frem til 2032.