Klar målsætning i Qeqqata: Færre børn skal anbringes uden for hjemmet

Onsdag, 01. marts 2023 - 13:55

Qeqqata Kommunia vil anbringe færre børn uden for hjemmet og arbejde for at flere af de børn, der er anbragt, kan flytte hjem igen.

Det fremgår af referatet fra et kommunalbestyrelsesmøde, som er fundet sted torsdag 23. februar. Ved mødet har kommunalbestyrelsen godkendt en forebyggelsesstrategi, som skal sætte flere tiltag i værk.

Strategien er baseret på Inatsisartuts lov fra 2017 om støtte til børn.

- Det er desværre en velkendt udfordring i vores kommune, at vores sagsbehandlere på børne- og ungeområdet til dagligt er nødsaget til at handle på akutte sager, fremfor at arbejde med forebyggende indsatser for børn og deres familier.

Forebyggende mindset og handling

Det lægges derfor til grund for strategien, at arbejdsgangen for sagsbehandlere på børne- og ungeområdet skal effektiviseres, så de kan arbejde mere forebyggende med børn og deres familier.

Strategien skal fokusere på følgende emner for at tilvejebringe tidlige indsatser for børn og familier: Forebyggende mindset og handling, informationsformidling, vedvarende kompetenceudvikling, styrkelse af sagsbehandlingen, ophør af anbringelse og indsatstrappe.

Effektiviseringen af arbejdsgangen vil give sagsbehandlerne mere tid til at lave forebyggende arbejde, hvilket vil resultere i færre anbringelser i det lange løb, lyder vurderingen.

Strategien vil ifølge kommunalbestyrelsen have bæredygtige konsekvenser og er et skridt i den rigtige retning for at sikre, at ethvert barn i Qeqqata Kommunia får en opvækst med trivsel, sundhed, udvikling, et trygt omsorgsmiljø og stabile relationer til voksne.