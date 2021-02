Klar til comeback: Derfor stiller jeg op

redaktionen Tirsdag, 23. februar 2021 - 17:45

Oven på en periode med absolut stilhed omkring Asii Chemnitz Narup begyndte hun for et par måneder siden igen at blande sig i den politiske debat og skrive kritiske indlæg om Siumuts politik og ledelseskrise.

Det fik avisen AG til for et par dage siden at tage kontakt til hende.

- Der spekuleres i, om du vil lave et comeback i politik og stille op som kandidat til Inatsisartut? Har du besluttet dig.

– Ja, jeg har besluttet mig. Og jeg er kandidat. De senere års udvikling har været fortvivlende på mange måder. Det kan jeg ikke bare sidde stille og se på, når det er mine børns og børnebørns fremtid det gælder, lød svaret fra Asii Chemnitz Narup.

Stemmesluger

Og dermed er der en ny joker på spil ved valget 6. april.

Da Asii Chemnitz Narup var borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq gennem 11 år, præsterede hun valg efter valg, at blive topscoreren, når det kom til personlige stemmer. Ved seneste kommunevalg tiltrak hun næsten 25 procent af alle afgivne stemmer i kommunen.

Får hun samme gennemslagskraft ved det kommende Inatsisartut-valg, ja, så vil hun kunne manifestere den fremgang, som Inuit Ataqatigiit lige nu står til ii meningsmålingerne.

Men hvorfor vil 66-årige Asii tilbage i politik? Hvorfor ikke i stedet nyde sit otium efter et langt liv i både lands- og kommunalpolitik?

– Alle niveauer i politik har deres muligheder og begrænsninger, forklarer Asii Chemnitz Narup.

Læs hele artiklen i avisen AG, der udkommer i morgen, onsdag. Men allerede nu kan du købe avisen her: