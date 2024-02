Nunavut-delegation skal overvære "Avannaata Qimussersua"

Jensine Berthelsen Lørdag, 10. februar 2024 - 11:26

En delegation på otte stammefrænder fra Nunavut vil gæste årets store hundeslædevæddeløb, Avannaata Qimussersua.

- De vil gerne hente inspiration og lære af os om hvordan, man holder slædehunde og vi vil gerne være dem behjælpelig, så vi ser frem til deres besøg, fortæller formanden for KNQK, Mikkel Jeremiassen.

Den grønlandske slædehund har historisk set været spredt i hele det arktiske område, og ifølge forskere har den arktiske slædehund, trods store geografiske afstande altid været genetisk forbundet.

Men i Canada er slædehunden blevet udryddet, mens man i Grønland har værnet om og bevaret slædehunden siden tidernes morgen, og den er stadig en meget skattet del af den grønlandske kultur. Ikke kun for at bruge den i forbindelse med fangstture, men nu også i flere årtier som midtpunkt i årlige hundeslædevæddeløb.

Årets store hundeslædevæddeløb er ingen undtagelse.

Air Greenland-transport på plads

Mikkel Jeremiassen fortæller, at Air Greenland igen i år sørger for at deltagere kan komme til Ilulissat, hvor Avannaata Qimussersua afholdes. Deltagere fra Østgrønland, Thuleområdet og det sydlige Vestgrønland (Sisimiut) vil få transport via flyselskabet for at deltage i hundeslædevæddeløbet:

- Alle rejsedage er nu sat for deltagere fra hele landets hundeslædedistrikter. Deltagere fra Diskobugten bliver transporteret via både og skibe, så vi regner med ankomstdage til Ilulissat i dagene mellem 9. marts og 11. marts.

Lørdag 9. marts ankomst fra Upernavik kl. 13:45 GL 893

Lørdag 9. marts ankomst fra Sisimiut kl. 17:15 GL 893

Søndag 10.marts ankomst fra Qaanaaq kl. 14:05 GL 893

Søndag 10.marts ankomst fra Qaarsut kl. 17:05 GL 893

Mandag 11. marts ankomst fra Nerlerit Inaat kl. 13:20 GL 893

Mandag 11. marts ankomst fra Kulusuk kl. 18:30 GL 893

Mandag 11. marts gæster fra Nunavut ankommer

Torsdag 14. marts: Børnenes hundeslædevæddeløb starter kl. 13:00

Lørdag 16. marts: De voksnes hundeslædevæddeløb starter kl. 12:00

Følg forberedelserne til årets store hundeslædevæddeløb her (primært på grønlandsk):