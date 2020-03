Kivitsisa klar med hjemmeundervisning

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 21. marts 2020 - 08:03

Når skolen ringer ind klokken 8.00 mandag morgen, vil der være flere hundrede elever over hele landet, der bliver hjemme.

Ikke fordi der er vinterferie. Men fordi naalakkersuisut har lukket skolerne for de elever, der har mulighed for at blive passet hjemme. Smitterisikoen af coronavirus skal minimeres de næste par uger.

Kivitsisas 3 gode råd Skab en struktur omkring dagen sammen med dit barn med fast ”skoletid” Spørg interesseret ind til dit barns skolearbejde Gør det så godt, I kan. Vær ambitiøse, men realistiske

For de mange elever, vil Ipad’en blive livslinjen ud til skolerne, hvor eleverne vil modtage og aflevere opgaver elektronisk. Det fælleskommunale ipad-projekt står klar med undervisningsplanen.

- Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at der fortsat støttes op om elevernes læring. Der er en plan, og lærerne vil følge og støtte eleverne så godt de kan. Heldigvis har vi et godt udgangspunkt på grund af Kivitsisa. Vi samarbejder tæt på tværs af kommunerne. Der er ikiortit (medhjælpere, red.) på alle skoler, som støtter kollegerne i digital undervisning osv. Vi er rigtig godt på vej, siger Aka Grønvold, formand for bestyrelsen i Kivitsisa i en pressemeddelelse.

Ipad er sagen

Mange skoler i landet bruger allerede Ipad i undervisningen. Elever undersøger, producerer og kommunikerer deres nye viden via Ipad’en. Film, tekster, billeder, I-bøger, animationer og flere til bruges i opgaver.

Disse opgaveløsninger videreføres til hjemmeundervisningen.

- Det hele bliver en balance mellem at holde fast i ambitionerne og være realistiske i forhold til, hvad vi kan forvente af hinanden. Vi holder fast i den læringsform, som Kivitsisa bygger på, siger Aka Grønvold.

Lektiemappe

På iPad’en er der en app, som alle forældre med elever med Ipads allerede nu kan lære. App’en hedder showbie, og læreren vil i de kommende uger lægge opgaver ud den vej.

Eleverne kan sende opgaven tilbage til deres lærer, modtage feedback, og arbejde videre. Det vil kræve internet at hente og aflevere opgaver, men kan løses offline.

Kommunerne har allerede planer for de elever, der ikke har mulighed for internet.