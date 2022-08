Kirurg-mangel: Qaqortoq lukker som fødested for resten af året

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. august 2022 - 13:23

For at et sygehus skal kunne fungere som et fødested, er det nødvendigt med et beredskab af kirurgisk personale, der kan sættes ind, hvis der skulle ske komplikationer ved fødslen. Det kan ifølge Naalakkersuisut være kejsersnit, blødningskomplikationer og visse uventede tilstande hos det nyfødte barn.

I Sydgrønland er det ikke lykkedes at ansætte personale til beredskabet, og derfor kan sygehuset i Qaqortoq ikke fungere som fødested foreløbig frem til januar 2023, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Derfor vil gravide i Sydgrønland blive tilbudt omvisitering til at skulle føde i Nuuk.

Forsøger fortsat at ansætte

- Det er en ærgerlig situation, at Sundhedsvæsenet er nødsaget til at foretage tilpasninger i fødselsbetjeningen med kort varsel, siger Mimi Karlsen (IA), naalakkersuisoq for sundhed.

- Jeg har stor forståelse for den usikkerhed ændringen kan medføre hos de berørte familier. Det er samtidig vigtigt at huske, at kravene til et fødselsberedskab er fastsat for at sikre moderen og barnets sikkerhed under og efter fødslen, siger hun videre.

Sundhedsvæsenet forsøger fortsat med alle midler at ansætte en kirurg med kompetencer til fødselsberedskabet.

Alle de berørte familier vil ifølge Naalakkersuisut få direkte besked fra Sundhedsvæsenet.