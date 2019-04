Kirkeskat skudt til hjørne

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. april 2019 - 14:56

Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen har stillet et beslutningsforslag om at indføre en særlig kirkeskat, men det rejser flere problemstillinger, oplyser Naalakkersuisoq for Kirke Ane Lone Bagger.

- Dette vil dog kræve lovhjemmel samt udviklings- og vedligeholdelsesomkostninger for et IT-system,som kan håndtere den særlige kirkeskat, da det nuværende skattesystem ikke er indrettet hertil. Ligeledes må der påregnes et merressourceforbrug, da implementeringen og administrationen må forventes at kaste en del sagsbehandling af sig, oplyser Ane Lone Bagger i et svarnotat forud for forslagets behandling i Inatsisartut.

Udfører andre opgaver

Hun oplyser desuden, at Kalaallit Nunaanni Ilagiit udfører en række opgaver af ikke-religiøs karakter for Selvstyret og kommunerne.

- Såfremt det er forslagsstillerens hensigt at sikre tro og religion som et privat anliggende ved at indføre kirkeskat, vil denne sikring også kræve en omplacering af de administrative opgaver, understreger naalakkersuisoq, der gør opmærksom på, at en arbejdsgruppe skal se på, hvordan man omplacerer disse opgaver.

Ikke afvisende

Naalakkersuisut er imidlertid ikke direkte afvisende over for forslaget, fremgår det. Ane Lone Bagger påpeger imidlertid, at en eventuel kirkeskat skal indgå som et element i et kommende skattereformarbejde og koordineres med den omtalte arbejdsgruppe.

- Under henvisning hertil finder Naalakkersuisut det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at tage konkret stilling til, om der skal indføres kirkeskat, da dette bør afvente skattereformarbejdet og den nævnte arbejdsgruppes anbefalinger, skriver Ane Lone Bagger og indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Sagen førstebehandles i Inatsisartut den 11. april.