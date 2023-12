Kirker i Nuuk vil spare 127 ton CO2 årligt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 20. december 2023 - 13:10

Et godt samarbejde mellem Nukissiorfiit, Fredningsnævnet og Bispekontoret i Nuuk har resulteret i en aftale, der vil spare kirkerne i Nuuk for tonsvis af CO2 udledning i fremtiden.

I løbet af 2024 vil Hans Egedes Kirke, Vor Frelser Kirke og Bispekontoret få skiftet deres oliefyr ud med en elektrokedel, der udnytter overskudsenergien fra vandkraftværket i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat [Buksefjorden].

Det oplyser Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

Elektrokedlerne ventes at komme i drift inden sommer, og besparelsen i forhold til at fyre med olie er beregnet til at blive på over 127 ton CO2 om året.

Vil reducere med over 2000 ton

Det svarer til en besparelse i udledningen på 99,7% CO2 for begge kirker, hvilket vækker glæde hos biskoppen:

- Vi har været meget glade for den indledende proces med Nukissiorfiit, som betyder at kirkerne skal have installeret elektrokedler i 2024. Vi glædes over at passe på naturen, og at de to kirker i fremtiden vil køre på grøn energi til glæde for både kirkegængere og klimaet, udtaler Paneeraq Siegstad Munk, biskop i Grønlands Stift.

Ifølge Nukissiorfiit er konverteringen af kirkernes oliefyr kun et lille udsnit af i alt 18 elvarmeprojekter, som Nukissiorfiit forventer at gennemføre i Nuuk.

- Dette vil i alt medføre en forventet reduceret CO2 udledning på 2043,3 ton, skriver Nukissiorfiit. Tidligere har selskabet fortalt om et lignende projekt med Hotel SØMA & Sømandshjemmet i Nuuk, hvor besparelsen blev opgjort til 141 ton årligt.