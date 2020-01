Kirkens Korshærs varmestue er populær

Knud Fl. Larsen Søndag, 05. januar 2020 - 14:16

Som navnet fortæller, så er en varmestue et sted, hvor man kan komme og være, når man af den ene eller anden grund trænger til ”lidt varme” og er socialt udsat.

I varmestuen kommer mennesker af alle slags, som af en eller anden årsag har brug for hjælp eller blot har brug for nogen at tale med, om de problemer, som man går og slås med. Man skal dog være fyldt 18 år.

Enkle spilleregler i KK Knud Fl. Larsen

Når man træder ind i varmestuen, kan man med det samme føle, at det er et rart sted at være. Møblerne, det store billardbord, billederne på væggene, tavlen med dagens menu og ikke mindst det store åbne køkken fortæller, at her er man velkommen.

En fredag eftermiddag efter nytår, var det Sermitsiaq.AG, der var velkommen. Afdelingsleder Gyda Sørensen, 52 år og diakon, tog imod med åbne arme og fortalte med stor glæde og entusiasme om, hvad det er, som hun og kollegerne forsøger at gøre.

Store tal

Varmestuen havde i 1918 19.623 brugere. Hvert enkelt person registreres en gang pr. dag. I gennemsnit 68 forskellige mennesker pr. dag. Grundtal, som Kirkens Korshær kalder det, siger 1371 forskellige gæster i 1918. 15 % stigning i forhold til året før. Statistikken for 2019 er endnu ikke klar. Tallene er dog ikke blevet mindre. 364 er kendte brugere. Grønlænderne udgør en markant andel. Af de kendte er 80 personer grønlændere. Herudover er rigtig mange, over 200 af de såkaldte løse gæster, af grønlandsk afstamning. I procent er 22% af varmestuens gæster grønlændere.

Udsat

Der er mange måder at være udsat på. Afdelingsleder Gyda Sørensen med stort kendskab til Grønland efter at have arbejdet fire år på Sømandshjemmet i Aasiaat fortæller:

- Der kan være mange grunde til, at man er udsat. Misbrug, psykiske udfordringer, økonomi, boligsituationen, måske kriminalitet. For mange kan det være rigtig svært at få styr på alle de forskellige ting i et moderne liv.

Afdelingsleder i varmestuen Gyda Sørensen har været fire år i Aasiaat. Knud. Fl. Larsen

- Føler man selv, at man er udsat, så er man det, slår Gyda Sørensen fast.

- Vi hjælper på mange forskellige måder. Skaber omsorg, nærvær og respekt. Vi er altid til stede. Altid klar til at lytte og altid klar til at snakke lidt. Mange gange oplever vi at ord forløser. Vi kommer tæt på hinanden, og pludselig i en samtale bliver der åbnet op for et eller andet, og så kan den pågældende blive hjulpet videre.

- Vi ved, at ting tager tid og tiden har vi.

Der er altid personale til stede både i selve varmestuen og udenfor i gården og under halvtaget. Skal man drikke alkohol eller ryge, er det udenfor, at det foregår.

Uden mad og drikke duer det ikke

Dagens varme ret koster 20 kroner, og en kop kaffe fem kroner (koppen kan fyldes op hele dagen), et bad fem kroner og lån af vaskemaskine ti kroner. Er det helt slemt og man er sulten, kan man altid få en pose havregryn med hjem.

Dagens menu fremgår af den store tavle. Knud Fl. Larsen - Vi er så heldige, at der er mange, der tænker på os, og ved, at vi har gæster, der ikke har så meget. Det gælder blandt andet Brugsen, som et par gange om ugen kommer med gode varer, hvor datoen er udløbet. Det kan også være nogle, som har fået leveret for meget mad og ved, at vi altid kan bruge det på en eller anden måde.

Hver dag en lille andagt

Det hedder Kirkens Korshær både af navn og af gavn. Det betyder blandt andet, at der hver eftermiddag i fred og ro afholdes en lille andagt. I det kvarter, som andagten varer er alt lukket og det bliver altid respekteret.

Meget andet end varmestue

Tre sundhedsfaglige medarbejdere til stofindtagelsesrummet og sundhedsklinikken, som er ansat af Vejle Kommune, tre gademedarbejdere, som er i kontakt med udsatte borgere rundt omkring i byen, en hytteby med seks akutte boliger og arrangementer i forbindelse med højtiderne. Juleaften var der 50 mennesker som med juletræ, gaver og flæskesteg holdt jul i varmestuen. Uden frivillige som kommer hver eneste dag og arbejder sammen med de lønnede medarbejdere og for eksempel laver mad, kunne det hele ikke hænge sammen.

Rigtig mange af de udsatte borgere i Vejle har egen bolig, idet det næsten altid er muligt at finde en bolig. Som så mange andre steder er det de billige boliger, der er sværest at opdrive.

Vi mødes i øjenhøjde

Afdelingsleder Gyda Sørensen siger flere gange i vores samtale, at vi møder hinanden i øjenhøjde og udtrykker til sidst i samtalen meget præcist, hvad det er, som man vil:

- Kom, som du er og gå, som du vil.