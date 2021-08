Kirkegård til kæledyr på tegnebrættet

Redaktionen Torsdag, 26. august 2021 - 16:54

- Min hund skal IKKE i forbrændingen, hvis nu han en dag dør, skrev Nina Rahbek fra Nuuk i et indlæg på Sermersooqs borgerindflydelsesportal.

Det skriver avisen AG.

Hendes opråb og forslag om at få etableret en dyrekirkegård er blevet bakket op af over 250 borgere i byen, og dermed er den kommunale forvaltning pålagt at udarbejde et forslag, som politikerne nu skal tage stilling til.

På udvalgsmødet i Anlæg og Miljø den 6. august blev politikerne præsenteret for et forslag til, hvordan en dyrekirkegård kan placeres og drives.

Velegnet placering

Forvaltningen har fundet et vådområde for foden af Ukussissat og over for Atuarfik Hans Lynge skolen, der vurderes til at være velegnet til begravelse af kæledyr og uegnet til kirkegård for mennesker. Det pointeres imidlertid at driften af en dyrekirkegård ikke skal foregå i kommunalt regi, men drives af enten private aktører eller foreninger.

