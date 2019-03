Kinesisk maler har indfanget Uummannaq

Walter Turnowsky Fredag, 08. marts 2019 - 08:48

Udstillingen bærer ganske enkelt titlen 'Uummannaq' og betegnes af Louisiana som et malerisk møde mellem en af Kinas fremmeste samtidskunstnere og hverdagen på et børnehjem og fangerkulturen længst mod nord.

Den kinesiske maler Liu Xiaodong (født 1963) tog i 2017 til Uummannaq, hvor han mødte de lokale beboere og ikke mindst børnene fra børnehjemmet.

- De store malerier, der blev resultatet af denne ekspedition, samt en række studier og portrætter i småformat er derved meget konkret forankret til stedet og viser det sociale liv i den storslåede natur, skriver Louisiana i en pressemeddelelse.

- Kunstneren drog afsted med forestillingen om et hjem for børn i det umådelige landskab ved verdens nordlige pol, eller ”verdens ende”, som kunstneren selv beskriver det – en poetisk og billedlig forestilling uden forkundskaber om stedet eller om skildringer af Grønland i kunsten. Som så mange andre før ham, herunder også en del af de store arktiske ekspeditioner, tog han afsted med et billede i hovedet og ankom i den utvetydige nutid til et samfund, hvor livet også er moderne, selvom gamle kundskaber holdes i hævd.

Brugte tid på børnehjemmet

- Af værkerne fremgår det, at Liu Xiaodong tilbragte meget tid sammen med børnehjemmets børn, fulgte dem i deres hverdagsaktiviteter med nære observationer af mennesker som første prioritet frem for optagethed af den blændende natur. Samtlige malerier fra Uummannaq i 2017 er således skabt i direkte kontakt med motiverne, ganske som i traditionen fra det sene 1800-tals landskabsmaleri i den vesterlandske tradition – altså mellem isbjerge, olietønder, asfalterede veje og dagens vejrlig.

- Atter hjemvendt til Beijing maler Liu Xiaodong et år senere to store, følelsesladede billeder som reaktion på en sørgelig besked: at Gert, et af børnene fra børnehjemmet, ”ikke er iblandt os længere". De to billeder, Gert Is Gone og Melting Iceberg skiller sig ud. Melankolien her er tankevækkende, og værkerne er symbolske på et andet niveau end i de værker, der blev til i kunstnerens direkte møde med motivet.

Udstillingen 'Uummannaq', som er ophængt i Louisianas Søjlesal, viser omkring 12 malerier, 18 tuschtegninger og enkelte dagbogsblade. Udstillingen vises fra 21. marts til 10. juni.