Kinesisk kunstner: Grønland er mere moderne end jeg troede

Den kinesiske kunstner Liu Xiaodong har to gange på en måned opholdt sig Uummannaq. Her blev det især børnehjemmet, der kom til at danne rammen om hans arbejde.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Jeg spiste hver dag på børnehjemmet og var på den måde selv et af børnehjems­ børnene, fortæller Liu Xiaodong, der før sin rejse til Grønland havde en forventning om, at han skulle opleve et udkantssted i verden, siger han til avisen

- Men det gik hurtigt op for mig, at livet i Grønland er meget mere moderne, end jeg havde forestillet mig. Samtidig oplevede jeg en konflikt hos mange af dem, jeg mødte, imellem det moderne liv og den traditionelle fangerkultur. Den moderne livsførelse er på mange måder komfortabel, men også mere kedelig, fortæller Liu Xiaodong.

På udstillingen 'Uummannaq' på Louisiana viser Liu Xiaodong 12 malerier og 18 tuschtegninger. Den kan ses frem til 10. juni.

