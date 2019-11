Kinesisk jernmine ved Isukasia i venteposition  

redaktionen Søndag, 17. november 2019 - 15:57

Selskabet London Mining, der i dag er ejet af Luckford View Limited, som er et datterselskab af det kinesiske selskab General Nice Group Holding, er i besiddelse af en 30-årig udvindingstilladelse til at opføre og udvinde jernmalm fra Isukasia i Nuup Kangerlua, skriver Sermitsiaq.

Før selskabet kan gå i gang med projektet, skal de dog have godkendt både en udnyttelsesplan og en nedlukningsplan. Dertil skal de indlevere dokumentation for, at de kan skaffe den fornødne finansielle kapacitet til at påbegynde minedrift. Det oplyser Departementet for Råstoffer i en mail til Sermitsiaq.

I oktober 2018 besluttede Naalakkersuisut efter ansøgning fra London Mining at godkende at tidsfristen for en godkendelse af en udnyttelses- og nedlukningsplan blev forlænget til 31. december 2020, og at tidsfristen for dokumentation af finansiel kapacitet blev forlænget til 31. december 2021.

