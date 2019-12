Kinesisk investor: Kvanefjeldet skal forsyne den grønne industri i Europa

Walter Turnowsky Torsdag, 05. december 2019 - 17:45

Det handler om at sikre forsyningen med sjældne jordarter. Sådan forklarer den administrerende direktør i det kinesiske selskab Shenghe, Hu Zesong baggrunden for at investere i mineprojektet på Kuannersuit.

I 2016 købte Shenghe Ressources en ejerandel på 12,5 procent af Greenland Minerals Ltd. (GML), der har efterforskningslicensen på sjældne jordarter og uran på Kuannersuit. Og det skete efter grundige undersøgelser, forklarede Hu Zesong på Dansk Industris Grønland-konference.

- Vi analyserede mere end 60 mineprojekter over hele kloden og fandt at Kvanefjeldsprojektet var det bedst egnede, siger direktøren.

Shenghe arbejder med hele fødekæden af sjældne jordarter lige fra udvindingen og til salget til industrien. Og her så selskabet et behov for at sikre sig fortsatte forsyninger af de kostbare jordarter. Når valget faldt på Kuannersuit, så skyldes det dels, at mineralerne her har en høj lødighed samt at alle de vigtige sjældne jordarter er til stede her.

Shenghe besidder ekspertisen til at separere og oprense de enkelte jordarter, så de kan sælges på verdensmarkedet. Og her er det især det europæiske marked, Shenghe har et godt øje til.

Hu Zesong siger, at man har store forventninger til at den europæiske industri vil udvikle teknologi indenfor vedvarende energi, energibesparelser og el-køretøjer. Og til alt dette har man behov for sjældne jordarter, som Shenghe agter at levere fra Kuannersuit.