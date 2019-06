Kinesisk entreprenør trækker sig fra lufthavne

Redaktionen Mandag, 03. juni 2019 - 19:44

Den kinesiske entreprenør CCCC har trukket sig fra lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Beslutningen skyldes, at entreprenøren mener, at de ikke for mulighed for at byde på lige vilkår, da de har svært ved at få deres personale til landet.

-Vi byder ikke på de to projekter i Nuuk og Ilulissat, siger Debin Song, General Deputy Manager i CCCC til Sermitsiaq.

CCCC var et af de seks selskaber, der på forhånd var udvalgt og inviteret til at byde på opgaven.

CCCC har haft problemer med at få visum til de ingeniører, som selskabet ville sende til Grønland for at færdiggøre buddet.

Og selskabet frygter åbenbart, at det samme kunne gøre sig gældende, hvis man havde vundet buddet.

Kalaallit Airports ønsker ikke at kommentere sagen.

