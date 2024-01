Kinesisk ejendomsgigant med 2000 milliarder i gæld tvangsopløses

Ritzau Mandag, 29. januar 2024 - 06:59

Den gældsplagede kinesiske ejendomsgigant Evergrande er blevet sendt til tvangsopløsning.

Det har dommer Linda Chan i Hongkong, hvor selskabet er børsnoteret, mandag besluttet.

Beslutningen kommer, efter at selskabet ikke formåede at overbevise retten om, at det har udarbejdet en realistisk genopretningsplan.

Det er uklart, om beslutningen kan ankes, og hvordan Evergrande i så fald forholder sig til det.

Evergrande er en ejendomsudvikler med en gæld på over 300 milliarder dollar. Det svarer til omkring 2000 milliarder kroner.

Umiddelbart efter kendelsen faldt værdien af Evergrandes aktie med omkring 20 procent til 0,16 Hongkong-dollar. Det er omkring 0,14 kroner.

Handlen med aktien blev kort efter stoppet af børsmyndighederne.

Ejendomssektoren er en afgørende del af Kinas økonomi. Sammen med byggeriet står den for omkring en fjerdedel af landets bruttonationalprodukt.

Efter voldsom fremgang i sektoren er Kinas regering i de seneste år i stigende grad begyndt at se med kritiske øjne på den store gæld, der er blevet optaget.

Evergrande er blevet et billede på problemerne, der har resulteret i en stribe konkurser over et stykke tid.

Særligt begyndte krisestemningen at brede sig i sektoren, da Evergrande i 2021 misligholdt sin gæld.

Tvangsopløsningen kan blive problematisk for den kinesiske regering, der i forvejen kæmper med en sløj økonomi, et haltende ejendomsmarked og et aktiemarked, hvis værdi er nær sit laveste niveau i fem år.

Processen med at opløse Evergrande kan muligvis tage op til flere måneder eller endda år grundet selskabets komplicerede struktur og operationer i flere lande.

Evergrande har aktiver for 240 milliarder dollar.

/ritzau/AFP