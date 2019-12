Kinas præsident støtter fortsat Hongkongs leder efter uro

Ritzau Mandag, 16. december 2019 - 16:35

Den kinesiske præsident Xi Jinping støtter fortsat Hongkong-leder Carrie Lam efter over et halvt år med uroligheder og demonstrationer i landet.

Det siger den kinesiske præsident i en kort tale på stats-tv inden et møde mellem de to ledere i Beijing mandag.

- Regeringen anerkender fuldt ud den indsats, som du og din regering har ydet, siger Xi Jinping.

Han uddyber, at Lams regering har gjort sit bedste for at opretholde en vis stabilitet midt i en "hidtil uset alvorlig og kompliceret situation".

Kinas præsident opfordrer Carrie Lam til at intensivere undersøgelser af dybtliggende konflikter og problemer for at genoprette roen i byen.

- Hong Kong er endnu ikke kommet ud af konflikten. Regeringen må derfor fortsætte sit hårde arbejde, stoppe vold og dæmpe kaos for at genoprette ro, siger Xi.

Hongkong-leder fastholder idéen om et land, to systemer, siger Xi Jinping i talen kort inden mødet, der foregår bag lukkede døre.

Efter det lukkede møde siger Carrie Lam, at efter hendes overbevisning er antallet af demonstranter i Hongkong faldende.

Tidligere mandag har Carrie Lam mødt Kinas premierminister, der sagde, at Hongkong endnu ikke var ude af det "dilemma", som byens økonomi står over for som konsekvens af de mange måneders demonstrationer.

Det er Carrie Lams første besøg i Beijing, siden hun led et knusende nederlag ved lokalvalget i sidste måned.

Her løb de prodemokratiske partier med næsten 400 af de i alt 452 sæder.

Hongkong har været ramt af massive protester i over et halvt år. Oprøret begyndte som protest mod et lovforslag, der ville have gjort det muligt for Hongkong at udlevere mistænkte til retsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget blev trukket tilbage og officielt droppet af regeringen i oktober. Men på det tidspunkt havde protesterne udviklet sig til at omfatte mere end lovforslaget.