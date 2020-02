Kinas centralbank pumper milliarder ind i coronaramt økonomi

Ritzaus Bureau Søndag, 02. februar 2020 - 12:22

Den kinesiske centralbank, People's Bank of China, vil støtte landets økonomi midt i al corona-uroen ved at tilføre den et stort milliardbeløb.

I en meddelelse fortæller banken, at den fra mandag vil lancere et program, som har til hensigt at pumpe 174 milliarder dollar - eller knapt 1200 milliarder kroner - ind i økonomien. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Ifølge centralbanken skal støtteprogrammet hjælpe til med at fastholde "en rimelig og rigelig likviditet" i det kinesiske banksystem. Programmet skal også sikre mere stabilitet på valutamarkedet.