Kina: Dele af løbsk rumraket er landet i Det Indiske Ocean

Dele af en løbsk og tonstung kinesisk rumraket er dumpet ned i Det Indiske Ocean.

Det oplyser kinesiske statsmedier søndag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Størstedelen af den er ifølge medierne blevet ødelagt på vej ind i Jordens atmosfære.

Raketten kunne potentielt have ramt beboede områder, hvilket de seneste dage har ført til stor debat, på trods af at risikoen for, at nogen ville blive ramt, var meget lille.

Koordinater frigivet af det kinesiske kontor for bemandet rumfart peger ifølge Reuters på, at den er landet et sted i havet vest for Maldiverne.

De kinesiske statsmedier melder, at raketten fandt vej ind i atmosfæren klokken 04.24 dansk tid.

Den 30 meter lange og 18 ton tunge rakets vej mod Jorden i de tidlige morgentimer søndag var generelt omgærdet af usikkerhed.

Rakettens bane inkluderede blandt andet Australien og området omkring Middelhavet.

Derfor fulgte personer over hele verden – som enten havde interesse i rumfart eller var nervøse for at blive ramt af dele af raketten – med på sociale medier.

Ubekræftede billeder af himmellegemer kom ind fra en række steder lige fra Jordan til Indien.

Dog ville beregningerne for, hvor raketten skulle falde ned, ikke kunne laves hurtigt nok til eventuelt at nå at evakuere borgere. Det forklarer Flemming Hansen, som har mange års erfaring med udvikling af rumudstyr og er tidligere konsulent for DTU Space og indehaver af konsulentvirksomheden Radiolab Consulting.

- Det er heldigt, at Jorden består af 70 procent vand og har mange ubeboede områder, for man vidste jo ikke, hvor raketten ville lande. Beregningerne ville være for usikre til, at man eventuelt kunne nå at evakuere en storby, siger han.

Det vides ikke, om det er en fejl, der er skyld i, at raketten var ude af kontrol, eller om kineserne havde konstrueret den sådan ud fra den antagelse, at den skulle brænde op i atmosfæren.

Flemming Hansen forklarer, at det er højst usædvanligt, at så store objekter falder ned.

- Det er første gang siden 1999, at der er faldet over ti ton ukontrolleret ned fra rummet, siger han.

Raketten "Long March 5B" blev den 29. april opsendt fra Kina med et modul til en kinesisk rumstation.

I maj i fjor blev to landsbyer i Elfenbenskysten ramt af store metalstykker fra en tilsvarende kinesisk raket. Ingen mennesker kom til skade.

