Kina og USA genoptager handelssamtaler

Ritzau Torsdag, 05. september 2019 - 08:30

Kina og USA er nået til enighed om at genoptage handelssamtaler på højt niveau i begyndelsen af oktober i Washington D.C.

Det oplyser Kinas handelsministerium natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Meddelelsen kommer efter en telefonsamtale tidligere på dagen mellem Kinas chefforhandler på handelsområdet, vicepremierminister Liu He, og Robert Lighthizer, der beklæder embedet som USA's handelsrepræsentant.

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, og chefen for Kinas centralbank, Yi Gang, deltog også i samtalen.

- Begge sider var enige om, at de skal arbejde sammen og tage praktiske skridt for at skabe de rette omstændigheder for samtalerne, skriver handelsministeriet i Beijing i en meddelelse.

En talsmand for Lighthizers kontor bekræfter, at der er aftalt samtaler.

Meddelelsen er et lille tegn på fremskridt i den lange strid, som har påvirket både den globale økonomi og aktiemarkederne negativt, skriver AFP.

I Asien er stemningen torsdag positiv på aktiemarkederne.

Ikke alene på grund af handelsmeddelelsen, men også fordi at Italien onsdag fik en ny og proeuropæisk regering på plads.

Desuden er Storbritannien kommet tættere på at vedtage en lov, der vil forhindre briterne i at forlade EU uden en aftale.

Det tæller også på plussiden for aktieinvestorer, at Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, onsdag endegyldigt trak et kontroversielt lovforslag tilbage. Forslaget har i flere måneder været årsag til store og indimellem voldelige demonstrationer i byen

Økonomer og politikere har udtrykt bekymring for, at handelsstriden mellem verdens to største økonomier kan udløse en global recession.

Så sent som i weekenden trådte nye toldsatser i kraft. De vil gøre det dyrere for både Kina og USA at eksportere varer til hinanden.

Fra den 1. oktober planlægger USA desuden at øge tolden fra nu 25 procent til 30 procent for kinesisk import til en samlet værdi på 250 milliarder dollar.