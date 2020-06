Kina stopper import fra Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 17. juni 2020 - 15:16

Færøernes lakseeksport er en af landets hovedindtægtskilder. Den led et knæk, da coronavirusset Covid-19 brød ud i Kina i slutningen af 2019. Eksporten er dog vokset igen, men nu lider den endnu et knæk.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Kina har stoppet al import af laks, fordi der skal være en mistanke om, at virusset kan være kommet fra laks i forbindelse med et nyt udbrud af Covid-19 i hovedstaden Beijing. Det rammer norsk og færøsk eksport.

- Vi kan ikke sende laks til Kina nu, fordi markedet er lukket. Den bliver afvist ved grænsen, hvis den kommer i lufthavnen, siger direktøren for Bakkafrost, Regin Jacobsen, til Kringvarp Føroya.

Bakkafrost arbejder i øjeblikket på at få det færøske myndigheder til at dokumentere, at ingen af medarbejderne er smittet med Covid-19 og at smitten ikke kommer med laksen.

Men det kan blive svært at overbevise kineserne om at åbne igen.

- Det bliver sikkert nødvendigt at få en politisk udmelding fra Færøerne til Kina. Det arbejder vi på i øjeblikket, siger Regin Jacobsen.

Færøske fiskevarer kan trygt spises

De færøske veterinærmyndigheder (Heilsufrøðiliga Starvsstovan) afviser, at færøsk laks er årsagen til spredning af Covid-19.

- Det har indtil ikke fundet nogle beviser på, at mad og drikkevarer er årsagen til at koronavirussen spreder sig. Derfor er det trygt at spise færøske fiskevarer, skriver de færøske veterinærmyndigheder i en meddelelse.

Den færøske eksport, som primært består af fisk, er under pres på grund af coronakrisen.

De nyeste tal fra Færøernes Statistik (Hagstova Føroya) viser, at den færøske eksport fra januar til april er halveret.

Færøernes eksport var 869 millioner kroner i januar, og det tal faldt til 465 millioner i april. I april sidste eksporterede Færøerne fisk for 696 millioner.

Lagre vokser



Det er al eksport af fisk, som er under pres i øjeblikket. Når restauranter køber mindre, påvirker det eksporten af saltfisk. Lakseeksporten er også ramt til USA, og eksporten af pelagisk fisk til Rusland er blevet meget mindre.

Det medfører at lagrene på fiskefabrikkerne vokser, og det sætter fabrikkerne under pres.