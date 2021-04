Kina og Island på kollissionskurs

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. april 2021 - 17:43

Forleden blev den islandske ambassadør i Beijing underrettet af de kinesiske myndigheder om, at advokaten Jónas Haraldsson var uønsket i Kina på grund af hans åbenlyse kritik af den kinesiske ambassade, Kinas rolle i Covid-19-pandemien og kinesiske turister.

Den islandske ambassadør i Beijing protesterede mod repræsentanten for det kinesiske udenrigsministerium, da han modtog nyheden, og den kinesiske ambassadør i Island havde et møde i udenrigsministeriet, hvor indvendingerne blev gentaget, skriver Iceland Review.

Ytringsfrihed

- Det blev også påpeget, at islændinge har fuld ytringsfrihed. Denne person er på ingen måde ansvarlig for nogen islandske regeringshandlinger, som myndigheder i Kina måtte være uenige med, sagde Sveinn H. Guðmarsson, en islandsk repræsentant i udenrigsministeriet, til mediet mbl.is.

Udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarson har erklæret, at den kinesiske reaktion er uacceptabel, når man blacklister folk, der blot gør brug af deres ytringsfrihed. Ministeren forventer imidlertid ikke, at de islandske protester vil få Kina til at ændre mening.

I marts gik Island med andre nationer såsom USA, Storbritannien, Canada, Norge og landene i EU sammen om at kritisere Kinas adfærd over for uighurerne, der er et folkeslag, som primært lever i en provins i den nordvestlige del af Kina og som i flere år er blevet undertrykt af de kinesiske myndigheder.

Kinesisk reaktion

Kina er kommet med følgende officielle reaktion over for Island:

- Baseret på intet andet end løgne og misinformation følger Island EU's ensidige sanktioner mod relevante kinesiske enkeltpersoner og enheder med henvisning til de såkaldte menneskerettighedsspørgsmål i Xinjiang. Dette skridt er i strid med international lov og grundlæggende normer for internationale forbindelser og undergraver alvorligt Kina-Island-forholdet, lyder det blandt andet, hvorefter de kinesiske myndigheder opfordrer til, at man holder op med at blande sig i Kinas interne anliggender under påskud af menneskerettighedsspørgsmål.

Hovedpersonen selv tager det ganske roligt, at han er blevet blacklistet, idet han ikke har planer om at besøge Kina eller investere i landet.