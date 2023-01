Kina fordømmer coronarestriktioner over for rejsende

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 03. januar 2023 - 06:56

Kina fordømmer i stærke vendinger indførelsen af covid-test for rejsende, der kommer fra kinesiske lufthavne.

- Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for disse restriktioner, siger Mao Ning. Han er talsperson for det kinesiske udenrigsministerium.

Mao Ning henviser til en række lande, som har indført restriktioner.

Kina lempede for nylig på landets coronarestriktioner, og landet kæmper nu med udbredt smitte.

Det har fået en række lande til at indføre testkrav specifikt for rejsende fra Kina.

Det gælder blandt andet Storbritannien, Frankrig, Spanien og Italien i Europa. Også USA og lande i nærområdet som Indien, Taiwan og Sydkorea har indført testkrav for indrejsende fra Kina.

I Danmark er der ingen planer om at kræve en negativ coronatest. Det oplyser Statens Serum Institut til B.T. tirsdag.

- Covid-19-situationen i Kina er en meget stor udfordring for det kinesiske sundhedsvæsen og samfund. Det er til gengæld tvivlsomt, hvorvidt dette vil have nogen betydning for covid-19-situationen i Danmark aktuelt, skriver direktør Henrik Ullum i en mail.

I Europa er der generelt tvivl om, hvorvidt man kan stole på de officielle data, der kommer fra Kina.

EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, har opfordret medlemslandene til at ty til deres nationale mekanismer til overvågning.

EU har tilbudt gratis coronavacciner til Kina. Det sker i et forsøg på at hjælpe de kinesiske myndigheder med at begrænse et omfattende smitteudbrud.

Det skriver den internationale erhvervsavis Financial Times tirsdag.

Initiativet er en del af Stella Kyriakides' indsats for at arrangere et fælles europæisk svar på udsigten til en smittebølge, efter at Kina har droppet sin nultolerance over for covid-19.