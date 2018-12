Kim: Siumut er et stærkt parti

Redaktionen Fredag, 28. december 2018 - 13:26

Trods et omtumlet politisk år, står Siumut stadig i spidsen for landet.

Og det viser partiets forankring i befolkningen, siger Kim Kielsen i et interview i AG.

- Partiet har opnået store resultater. Vi kan tage valget som et eksempel, hvor vi til trods for tilbagegang har sikret, at Siumut fortsat er det største parti i Grønland. Det viser, at Siumut har et godt fundament hos befolkningen. Der blev dannet to forskellige koalitioner i løbet af 2018. Første den 15. maj og den 3. oktober, da Partii Naleraq hoppede fra, hvor der blev dannet en mindretalsregering med støtte fra Demokraterne. Kun et stærkt parti kan lave den slags. Men det har været ær- gerligt for Siumut, at omlægningen af trafikstrukturen ikke kunne starte i 2018, lyder udmeldingen fra Siumut-formanden.

AG har bedt samtlige partileder om at se tilbage på det forgangne år og fremad mod de kommende. Du kan læse samtlige interviews i fuld længde i nytårsudgaven af avisen: