Kims støtter: Lufthavnene er den egentlige årsag til balladen

I deres åbne brev peger de syv oprører i Siumut på blandt andet kvoterne for hellefisk og narhvalerne, hvor de mener, at Kim Kielsen har svigtet sine valgløfter. Men Kim Kielsens støtter tror ikke et øjeblik på, at det er den sande begrundelse.

Det skriver AG.

De mener, at der er anden årsag og borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen er ikke sen til at pege på, hvad den årsag er: nemlig lufthavnsprojektet.

- Det kan ikke tolkes på anden måde. De har prøvet af forhindre underskrivelsen af aftalen for anlæggelse af lufthavne flere gange. Men jeg mener ikke, at man kan gøre Kim Kielsen ansvarlig på den måde. De utilfredse medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut har selv været med til at give Kalaallit Airports A/S mandat til at arbejde videre med lufthavnspakken. Kalaallit Airports har kompetente medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Naalakkersuisut, siger han.

Det åbne brev fra de syv oprører er sendt til Siumuts lokalafdelinger. De har indtil lørdag til at svare på, om de bakker op om mistilliden til Kim Kielsen eller ej. Herefter vil de relavante organer i Siumut mødes for at afgøre om der fortsat er grundlag for, at Kim Kielsen fortsætter.

