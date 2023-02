KIMIK præsenterer ny udstilling

Anders Rytoft Søndag, 12. februar 2023 - 12:43

Kunstnersammenslutningen KIMIK præsenterer sin udstilling "Ukioq / Vinter" på Nuuk Kunstmuseum 16. februar klokken 17.

Udstillingen vil vise værker af en række grønlandske kunstnere, herunder Lisbeth Karline, Ivínguak' Stork Høegh, Buuti Pedersen og mange flere.

KIMIKs udstillinger giver en unik mulighed for at se værker af mange forskellige kunstnere på ét sted - og "Ukioq / Vinter", som viser en bred vifte af værker med forskellige materialer og motiver, er ingen undtagelse.

Kunst på nært hold

Udstillingen giver et indblik i den grønlandske kunstscene i 2023 og er støttet af Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik.

KIMIK er en grønlandsk kunstnersammenslutning med over 20 medlemmer. Sammenslutningen blev stiftet i 1995 og har sit eget værksted i Nuuk. For at blive medlem skal man være bosiddende i Grønland og have en lang videregående uddannelse inden for kunst.

"Ukioq / Vinter" kan ses på Nuuk Kunstmuseum til og med 30. april.

Her har man mulighed for at opleve grønlandsk kunst på nært hold og se de nyeste værker fra et af Grønlands førende kunstnermiljøer.