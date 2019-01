Kim: Forsvarssamarbejdet med USA er vigtigt

Walter Turnowsky Fredag, 11. januar 2019 - 07:49

Talen som formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) holdt ved den første del af nytårsreceptionen på den grønlandske repræsentation i Københavnvar tydeligt tilpasset publikum. Det var nemlig Grønlands relationer til omverden, der fyldte mest i talen, der blandt andet var rettet mod de udenlandske ambassader, der var repræsenteret.

Også den ofte diskuterede amerikanske tilstedeværelse i Pituffik fik et par ord med på vejen.

- Naalakkersuisut betragter forsvarssamarbejdet med USA og NATO som meget vigtigt for vores land, sagde Kim Kielsen (S) mens blandt andre udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og de to naalakkersuisut Vittus Qujaukitsoq (NQ) og Ane Lone Bagger (S) lyttede med.

Kim Kielsen (S) glemte dog ikke at anføre et centralt grønlandsk anliggende.

- Men vi skal her samtidig sikre, at vi får den naturlige økonomiske nytte som tilkommer os i forhold til, at vi i Rigsfællesskabet er værter for det amerikanske militær.

Generelt glædede formanden for Naalakkersuisut sig over den øgede udenlandske interesse for Grønland.

- Vi har i år opnået vigtige skridt i vores fortsatte deltagelse i internationale fora. Vores engagement viste vi blandt andet med vores værtsskab for 10-års jubilæet for Ilulissat-erklæringen, i Ilulissat i maj måned 2018.

- Arbejdet skal dog fortsætte og her er Arktisk Råd utvivlsomt det vigtigste forum, at præsentere Grønlands interesser i. Vi bør her fortsætte arbejdet for en stadig stærkere grønlandsk profil i samarbejdet.

Den nye repræsentation i Reykjavik og Brexit fik ligeledes ord med på vejen.

Den anden del af receptionen var mindre formel, her var det grønlændere bosat i Danmark og venner af Grønland, der var inviteret.