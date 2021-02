Kim: Jeg får hentydninger om eksklusion

redaktionen Torsdag, 04. februar 2021 - 17:49

I et interview med avisen Sermitsiaq kommenterer Kim Kielsen den seneste tids uro internt i Siumut og ikke mindst i forhold til den ophedede debat om Kuannersuit-projektet og de kommende borgermøder.

Kim Kielsen udtaler til avisen:

– Det er helt uholdbart at lave studehandler udenom Inatsisartut, koalitionsaftalen samt Siumuts vedtagne målsætninger. Vi har jo i Naalakkersuisut en køreplan i henhold til beslutningerne og lovgivningen. Hvis Naalakkersuisuts arbejde skal ændres, bør Inatsisartut lave om på gældende lovgivning. Der er kræfter, som gerne vil udstille mig som magtbegærlig og eneherskende, også i mit eget parti. Men formanden for Naalakkersuisut skal til enhver tid arbejde i henhold til aftaler og regler. Det er det, formanden for Naalakkersuisut, i dette tilfælde, Kim Kielsen gør. Jeg har altid været til for mit parti Siumut, men i stedet for får jeg hentydninger om en mulig eksklusion fra partiet, anført af min formand.

Eksklusion? Hvad vil det sige?

– Jeg venter stadig på en forklaring fra Erik (Jensen, red.). Men jeg formoder, at det skyldes Demokraatits udmelding om koalitionens situation og risikoen for at få udskrevet valg til Inatsisartut i utide. Men vi kan jo ikke tvinge Demokraatit til at blive i koalitionen, lyder det fra formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S).

Sermitsiaq har spurgt formanden for Siumut, Erik Jensen om hvorvidt der er planer om eksklusion af Kielsen, og han svarer:

- Jeg kan ikke udtale mig på baggrund af løse rygter som har til formål at opildne til mudderkastning internt i vores parti.

