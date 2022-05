Kim Ujarak kæmpede bravt

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 27. maj 2022 - 15:44

Kim Ujarak Lorentzen går ikke videre fra sin pulje i World's Strongest Man. Det betyder, at han er færdig ved den ultimative stærkmandskonkurrence.

Torsdagens konkurrence var 'Wrecking Ball Hold' hvor hver deltager skulle holde på 250 kilo kugle så længe som muligt. Kim Ujarak Lorentzen formåede at holde kuglen i 36 sekunder.

- Vi vidste på forhånd, at han ville have udfordringer i denne disciplin, og desværre endte han som sidst i puljen i den disciplin, fortæller Allan Juhl, der følger Kim Ujarak Lorentzens deltagelse.

Lærerigt deltagelse

Resultatet betød, at han ikke går videre i stærkmandskonkurrencen. Men generelt set i forhold til hans deltagelse, har han gjort et fantastisk indtryk under hele World's Strongest Man-konkurrencen.

- Han har fået gode resultater i 'Deadlift Ladder', hvor han blev nummer tre, og fik en fjerdeplads i 'Log Lift'. Han har gjort det fantastisk, og har bevist, at han er værdig til at være med i konkurrencen, selvom han endte sidst i puljen. Det har været en lærerig deltagelse, og tænk på, at han nu har deltaget i World's Strongest Man, det er virkeligt stort, lyder det fra Allan Juhl.

Her ses den endelige placering i Kim Ujarak Lorentzens pulje: