Kim Ujarak Hard Lorentzen skal deltage i World’s Strongest Man

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 05. marts 2022 - 15:33

Grønlands stærkeste skal vise sine muskler for hele verdenen. Det skal han gøre til maj i Californien, hvor han skal konkurrer imod 30 andre af verdens stærkeste mænd.

- Det blev muligt for mig, at deltage, da arrangørerne har valgt at invitere fem ekstra deltagere. Derudover har jeg fået en træner fra England, han har deltaget 11 gange i World’s Strongest Man og han er vært ved større arrangementer. Han er skal også have æren for at jeg kan deltage, men jeg har også vist mine træninger og konkurrencer på det sociale medier, siger Kim Ujarak Hard Lorentzen.

Kun 25 af verdens stærkeste mænd plejer at deltage i World’s Strongest Man, men i år har de valgt at inviterer flere deltagere, så 30 kan deltage. Kim Ujarak’s største drøm kan blive opfyldt.

- Min første motivation er altid at promoverer mit land og jeg er så glad for at det grønlandske flag vil blive brugt. Det er jeg mest stolt over, siger Rigsfællesskabets stærkeste mand.

Hård træninger er startet

Kim Ujarak Hard Lorentzen er godt klar over, at konkurrencerne bliver hårde til maj. Siden han fik mailen i januar har han fokuseret på at træne til den store konkurrence i USA.

- Vi er 30 mænd der skal konkurrere mod hinanden og her vil det blive afgjort hvem der bliver verdens stærkest mand. Derfor er det en meget stor mulighed for mig, siger Kim til Sermitsiaq.AG.

Han bliver trænet digitalt, da hans træner er i England. Han træner i Fitness.gl, hvor han blandt andet har løftet 425 kilo i dødløft. Det er en ny rekord i Rigsfælleskabet.