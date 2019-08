Kim ser frem til mødet med Trump

Walter Turnowsky Torsdag, 01. august 2019 - 16:11

Kim Kielsen ser frem til at mødes med USA's præsident Donald Trump sammen med statsminister Mette Frederiksen og den færøske lagmand.

- Den arktiske dagsorden gennemgår i USA en stigende interesse, og Naalakkersuisut ser frem til, som den arktiske del af Rigsfællesskabet, at diskutere Rigsfællesskabets interesser med præsidenten, siger han i en pressemeddelelse.

Kim Kielsen henviser til den lange fælles historie mellem Grønland og USA.

- Med genopretning af en permanent amerikansk officiel tilstedeværelse i Grønland, ser Naalakkersuisut frem til et fornyet og fortsat godt samarbejde.

- Naalakkersuisut anerkender at Grønland har en særlig strategisk position, samt at der i disse år sker en ny geopolitisk udvikling i Arktis. Det er her Naalakkersuisuts ønske og hensigt at bevare et fredeligt Arktis.

Kim Kielsen sender ligeledes et anerkendende nik i retning af statsministeren.

- Naalakkersuisut observerer med glæde, at statsminister Mette Frederiksen, i tråd med regeringsgrundlagets ønske om 'et ligeværdigt, positivt og styrket partnerskab i Rigsfællesskabet baseret på tillid og gensidig respekt', og bestemmelserne i lov om Grønlands Selvstyre, har inviteret Formanden for Naalakkersuisut til at deltage i det amerikanske statsbesøg.