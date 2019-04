Kim satser på erfaring og politisk tyngde

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 10. april 2019 - 14:03

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) har i dag udpeget to ny Naalakkersuisut, der begge har årelang erfaring inden for politik. Jess Svane (S) bliver Naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning og Jens Immanuelsen (S) bliver Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug.

Det er to – i politisk sammenhæng – tunge drenge, der erstatter de to Atassut-medlemmer, Aqqalu Jerimiassen og Siverth K. Heilmann og Siumut-politikeren Nikkulaat Jeremiassen, efter de trådte ud af Naalakkersuisut i går.

Jess Svane har indtil i dag siddet som medlem i Inatsisartut. Som medlem i Inatsisartut var han blandt andet medlem i udvalget for finans- og skatteudvalget.

I dag skifter han sin Inatsisartut stol ud med en Naalakkersuisoq-stol.

Tidligere borgmester

Jess Svane har siden 2005 arbejdet med politik, hvor han var borgmester i Qasigiannguit i en periode på fire år.

Hans politiske karriere:

Borgmester i Qasigiannguit: 2005-2009

Borgmester i Qaasuitsup Kommunia: 2009-2013

Medlem af Inatsisartut: 2014-2018

Ved sidste Inatsisartut-valg stillede han op for Siumut, og blev valgt ind i Inatsisartut som første suppleant.

Fiskerinaalakkersuisoq

Jens Immanuelsen (S) kommer fra Upernavik, og har ligesom Jess Svane en lang politisk karriere bag sig. Han fik en valglussing den 24. april 2018, og blev ikke valgt ind. Han er medlem af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, men kan nu også kalde sig for Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug.

Jens Immanuelsens politiske karriere:

Medlem i kommunalbestyrelsen, Upernavik: 1993-2008

Borgmester i Upernavik: 1997-2008

Medlem i Inatsisartut: 2013-2018

Jens Immanuelsen er 1. viceborgmester i Avannaata Kommunia. Det er ikke blevet oplyst, om han søger orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet.