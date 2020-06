Kim møder urankritikere

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 09. juni 2020 - 16:00

Klokken 9:44 mandag morgen ringer Mariane Paviasens mobil. Det er formanden for Naalakkersuisuts ministersekretær, der ønsker at lave en aftale med Uraani Naamik. Kim Kielsen vil holde møde med dem senere på dagen.

- Jeg sagde direkte, at vi ikke kan mødes klokken 14.30 som han ellers foreslog, da vi har arbejde at passe. Aftalen blev så klokken 16.15 i byrådets mødelokale, siger Mariane Paviassen, formand for Uraani Naamik.

Selvom mødet blev til på meget kort tid, så havde hovedbestyrelsen flere spørgsmål klar til formanden for Naalakkersuisut vedrørende Kuannersuit.

Intet nyt under mødet

- Jeg føler ikke, jeg kan kalde mødet et officielt møde. Møder planlægger man flere dage forud, og der foreligger en dagsorden til møder. Det var der ikke i går, forklarer Mariane Paviasen.

Uanset om det er et møde eller en samtale over en kop kaffe med Kim Kielsen, hvor også naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen deltog, så var resultatet stadig ikke tilfredsstillende.

Spørgsmål som, hvordan det går med forundersøgelsen, hvad VVM-rapporten indeholder, hvorfor oplysningskampagner kun fokuserer på det positive dele af mineaktiviteter, og om befolkningen vil blive inddraget i forundersøgelser forud for en eventuel mineaktivitet ved Kuannersuit blev stillet af Uraani Naamik-gruppen.

Op til mødet mellem Uraani Naamik og Kim Kielsen var der en større gruppe, der samlede sig sammen for at demonstrere deres utilfredshed:

- Jeg håber dette viser, at vi kæmper. At vi ikke er tilfredse med vores situation, forklarer Mariane Paviasen.

Bekymringen

Uraani Naamik blev i 2013 stiftet af en gruppe aktivister i Narsaq. Gruppen ønsker ikke, som navnet antyder, en uranmine på Kuannersuit. Mineselskabet GME har planer om at udvinde sjældne jordarter som hovedprodukt. Men fjeldet indeholder også store forekomster af uran, som vil være et biprodukt under mineaktiviteten.

- Da vi afsluttede mødet, sagde jeg til formanden for Naalakkersuisut, at jeg ikke er blevet beroliget, og at jeg fortsat er utryg ved en mineaktivitet ved Kuannersuit. Det kunne han godt forstå, siger formanden for Uraani Naamik.

Hun forklarer, at det automatiserede svar om, at Naalakkersuisut venter på VVM-rapporten før de kan udtale sig om situationen igen kom til udtryk.

- Det kan vi ikke bruge til så meget, og det svar har vi fået nok af. Det er et alt for billigt svar, siger hun.

- Vi ønsker at udvikle vores kære by. Men vi får altid svar på, at man venter på rapport om undersøgelsen af Kvanefjeldet. Vi ønsker ikke at vente men at udvikle vores by på egen hånd.

VVM-rapporten har længe været undervejs. Senest var der i marts meldinger om, at rapporten er lige på trapperne. Den er dog endnu ikke offentliggjort.

Hun er dog fortrøstningsfuld over, at gruppen har fået lovning på, at den nye naalakkersuisoq for råstoffer skal besøge Narsaq hurtigst muligt.

- Så må vi se, om han bedre kan svare på de spørgsmål, vi stillede til formanden for Naalakkersuisut, slutter Mariane Paviasen, formand for Uraani Naamik.