Kim er klar til dagens konkurrencer

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 26. maj 2022 - 13:00

Grønlands Stærkeste Mand Kim Ujarak Lorentzen deltager ved World's Strongest Man i disse dage, som afholdes i Sacramento i USA.

Onsdag blev der konkurreret i to discipliner, nemlig i 'Car Walk' samt 'Log Lift'.

- I den første disciplin havde Kim Ujarak Lorentzen problemer med at finde balancen. Det gik væsentligt bedre i 'Log Lift', som vi i Grønland kender som disciplinen 'Qajaq'. Her mødte han Kelvin de Ruiter og vandt sin konkurrence, da Kim Ujarak formåede at løfte loggen seks gange. Vi er lidt overraskede over, at han kunne præstere så godt i den disciplin, siger Allan Juhl, der følger Kim Ujarak Lorentzens deltagelse i USA.

Virkeligt varmt vejr

Stærkmandskonkurrencen er opdelt i fem puljer, med hver seks deltagere. Kim Ujarak Lorentzen ligger som nummer seks inden dagens sidste indledende konkurrencer. De to bedstplacerede deltagere går videre i konkurrencen.

Torsdagens konkurrencer er 'Wrecking Ball hold' samt 'Stone Off'.

- Det bliver spændende at følge med i dag, og vi får se, hvordan han kan klare det. Det er rigtigt varmt her i Sacramento, hvor der var 39 graders varme i skyggen i går. Det var så varmt, at hans hænder begyndte med at hæve. Det er rigtigt varmt her, lyder det fra Allan Juhl.

Her ses Kim Ujarak Lorentzens placering i sin pulje forud for dagens sidste to konkurrencer: